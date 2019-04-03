Абдельазиз Бутефлика, «вечный президент», как его называли в Алжире, наконец, объявил о своей немедленной отставке

Абдельазиз Бутефлика, «вечный президент», как его называли в Алжире, после полутора месяцев уличных протестов, наконец, объявил о своей немедленной отставке, — сообщают зарубежные СМИ.

Заявление, которое Бутефлика сделал ранее, о том, что он покинет свой пост до конца апреля, не устроило протестующих, — отмечает сайт Би-би-си. – Протесты начались 23 февраля, когда подавший в отставку президент объявил о том, что собирается баллотироваться на пятый срок, несмотря на то, что из-за перенесенного инсульта он не появлялся на публике уже несколько лет. Все предыдущие выборы, правивший страной 20 лет президент выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, и каждый раз оппоненты заявляли о массовых фальсификациях, напоминают наблюдатели. – Ему удавалось избегать широкого недовольства населения благодаря высоким ценам на нефть. С их падением в последние годы бюджет больше не может оплачивать крупные социальные проекты, в стране снова начала расти безработица.

Накануне начальник генштаба алжирской армии в ультимативной форме заявил о немедленном запуске процедуры освобождения президента от должности, что побудило некоторых аналитиков охарактеризовать происходящее как «мягкий государственный переворот», произошедший без единого выстрела.

Первые крупные волнения из-за безработицы и роста цен произошли в Алжире во время «арабской весны», в 2011 году, когда Бутефлика отменил введенное в стране чрезвычайное положение и выполнил главные требования оппозиции