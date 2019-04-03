Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Исключение составят только полеты, необходимые для обеспечения миссий международных организаций.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует регулярное авиасообщение. Теперь правительство соседнего государства запрещает и чартерные рейсы. Такое решение принято сегодня на заседании правительства по инициативе министерства

внутренних дел. Оно стало следствием посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Они «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве», и осуществили прямой авиаперелет в Москву, сказал глава МВД Арсен Аваков. Он пояснил, что существовавший ранее запрет «не распространялся на нерегулярные рейсы, которые совершались воздушными судами, незарегистрированными в России». Это, по мнению Бойко, «создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку». Премьер-министр Владимир Гройсман инициативу поддержал, предложив разрешить «этим политикам (т.е. Бойко и Медведчуку) полеты на кукурузниках Ан-2, и то в один конец». «Все должны понять, что никто не имеет права унижать украинское государство», — добавил он. Гройсман также пообещал, что «ограничения будут действовать, пока Россия «не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».

Напомним, Бойко и Медведчук посетили российскую столицу 22 марта. Они провели переговоры с премьером Дмитрием Медведевым. Обсуждалось, в частности, восстановление торговых отношений между странами, договор о транзите газа и возможность заключения нового прямого контракта на поставку топлива.