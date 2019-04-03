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14:09, 03 апреля 2019

Пресненский суд Москвы сегодня начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Предварительное судебное заседание начинается в эти минуты.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сперва мужчины напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.
События того злополучного утра 18 следователей изучали почти полгода. Всякий раз требуя дополнительные месяцы для более тщательного изучения обстоятельств. Все это время обвиняемые провели в СИЗО, хотя неоднократно просили отпустить их под подписку о невыезде. По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова «В деле присутствует 16 томов, по 250 страниц каждый. Речь, напомню, идет о пьяной драке, которую практически целиком можно посмотреть в интернете.
Добавим, что Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников обвиняют по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».



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