В Москве совершено нападение на известного спортивного комментатора Василия Уткина

Эху. Он напомнил, что рассказывал в «Футбольном клуб» об аферах с трансферами игроков, к которым может причастно агентство Алана Агузарова и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Это не первое нападение на Уткина. В 2001 году неизвестный дважды ударил его заточкой в спину. Журналист был госпитализирован.



Василий Уткин связал нападение на себя с рассказами о возможном влиянии главного тренера сборной России на игроков национальной команды через агента Алана Агузарова. В частности, в своей программе «Футбольный клуб» в YouTube блогер утверждал, что благодаря протекции Агузарова в сборную попадали полузащитник Александр Ташаев и вратарь Владимир Габулов. Кроме того, Уткин связал имя агента с конфликтом между клубом «Краснодар» и 20-летним нападающим Иваном Игнатьевым из-за условий контракта. По словам журналиста, Агузаров мог ради сотрудничества предоставить молодому футболисту денежный бонус и дорогой иностранный автомобиль. Из-за конфликта Игнатьев около месяца был вынужден провести в дублирующем составе «Краснодара». Сам Агузаров в интервью газете «Спорт-Экспресс» ранее отрицал, что из-за его работы с Черчесовым у футболистов могут быть какие-то преимущества. В свою очередь, главный тренер сборной говорил, что Агузаров не является его агентом, а оказывает ему юридическое сопровождение.

Василий Уткин не впервые подвергается нападению. В октябре 2001 года журналиста несколько раз ударил в спину отверткой. Тогда некоторое время Уткин провел в реанимации.