Взрыв в академии имени Можайского не был террористическим актом

Обстоятельства дела установлены и следствию уже известны все детали, — утверждает спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Между тем, у следствия пока нет официальной версии. Следователи работают по нескольким направлениям.

Следственный комитет расследует дело по статье о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом. От других комментариев в ведомстве воздерживаются. Министерство обороны даже сам факт ЧП не отразило на своем официальном сайте. То,что взрыв квалифицировали как «покушение на убийство» позволяет предположить,что следователи не рассматривают его как теракт. В свою очередь, СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах называют разные версии случившегося. По одной из них, взрыв мог произойти из-за неаккуратного обращения с учебным боеприпасом, возможно, это покушение на убийство, но некоторые СМИ версию теракта все же не исключают. По словам источника агентства Интерфакс, среди возможных подозреваемых — как преподаватели и курсанты академии, так и посторонние люди, у которых есть доступ в здание, в том числе и технический персонал. О своей ответственности за случившееся пока никто не заявил. Взрыв в академии Можайского прогремел накануне, около половины второго дня. По данным следствия, в одном из служебных помещений взорвался неустановленный безоболочный предмет. В результате обрушилась лестница. Курсантов эвакуировали.

В результате взрыва пострадали четыре офицера. Один из них в тяжелом состоянии.

Среди возможных подозреваемых преподаватели и курсанты, а также технический персонал.