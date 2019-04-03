В Ингушетии сегодня утром следователи пришли к  участникам несогласованного митинга

Несколько человек задержаны, — рассказал Эху адвокат Калой Ахильгов

По словам Ахильгова, суд в Магасе арестовал на 10 суток четырех задержанных, в том числе председателя Совета тейпов в Ингушетии Малсага Ужахова.

Еще один активист оштрафован на 20 тысяч рублей. – сообщает МБХ-Медиа. Обыски у активистов в Ингушетии начались после того, как в республике прошли протестные акции с требованием отставки ее главы Юнус-Бека Евкурова. О том, как развивались события: Митинг в столице Ингушетии Магасе, собравший около 10 тысяч человек, начался утром 26 марта. Поводом для акции стало недовольство поправками о проведении референдумов в республике. Среди прочего, из закона было предложено убрать положения о том, по каким вопросам проведение всеобщего голосования обязательно. Протестующие приняли резолюцию с требованием отставки Юнус-Бека Евкурова. Часть активистов отказалась расходиться и осталась на месте до следующего утра, когда силовики попытались разогнать митинг. Это закончилось столкновениями: в бойцов полетели стулья и подручные предметы. В итоге активисты сами приняли решение разойтись после того, как им пообещали согласовать новую акцию через пять дней. Однако в тот же день протестующие на несколько часов перекрыли федеральную трассу «Кавказ». Из-за столкновения с силовиками было возбуждено уголовное дело по статье и применении насилия в отношении представителей власти. Кроме того, на 10 суток были арестованы четверо участников перекрытия трассы. Местные жители стали сообщать о рейдах по изъятию оружия у населения, проводимых в частных домах. В Росгвардии ответили, что речь идет о плановых проверках. В ночь на 3 апреля в Ингушетии отключили интернет. На этой неделе стало известно, что глава полиции Ингушетии Дмитрий Кава подал прошение об отставке. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на прошлой неделе призывал привлечь к ответственности организаторов и участников митинга, проведенного в республике. Он подчеркнул, что акция была безответственным и вредительским шагом. Евкуров добавил, что организаторы специально спровоцировали участников митинга на столкновение с полицией и Росгвардией.