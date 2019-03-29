Кандидат в губернаторы Петербурга Бортко: Город нуждается в людях, независящих от власти

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко считает, что город нуждается в людях, независящих от той власти, которая была на протяжении двадцати лет. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Город нужно спасать. Можно поменять Иванова на Петрова, но от этого ничего не изменится, если они оба будут из «Единой России». Я из КПРФ – всем понятно, что хотя бы «не оттуда». Главное – разорвать ту цепь отношений, которая сложилась за многие годы», — сказал он.

Ранее КПРФ сообщила о выдвижении режиссера, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимира Бортко в губернаторы Петербурга.