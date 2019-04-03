Ошибочные сигналы датчика угла атаки «Боинга 737 МАХ» могли стать причиной крушения самолёта в Индонезии 29 октября прошлого года. Сам датчик перед полётом ремонтировался в Центре технического обслуживания самолётов во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на содержание предварительного доклада следователей.

В марте этого года другой"Боинг 737 МАХ" потерпел крушение в Эфиопии при схожих обстоятельствах. В двух катастрофах погибли и346 человек. По оценкам Bloomberg, производителю самолётов, возможно, придётся выплатить около миллиарда долларов, чтобы урегулировать многочисленные судебные иски.