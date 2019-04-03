В Компартии нет наследников и решение о новом лидере КПРФ будет приниматься коллективно, — заявил журналистам Геннадий Зюганов. На вопрос о возможном преемнике он ответил: «Не дождетесь».

В частности, Зюганов исключает возможность передачи власти в партии бывшему кандидату от коммунистов на президентских выборах Павлу Грудинину «Павел Николаевич не является членом КПРФ, а двоеженство в партии у нас запрещено», — сказал Зюганов.