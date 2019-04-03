Российской семье, по статистике, требуется 58 тысяч рублей в месяц, чтобы хотя бы «свести концы с концами»

Согласно исследованиям, многие при этом испытывают трудности с покупкой самых необходимых вещей.

Минимальная сумма, требуемая многодетной семье при покупке необходимых вещей – 82 тысячи рублей в месяц. Молодым семьям нужно около 70 тысяч, пенсионерам – около 40. Такой уровень дохода позволяет россиянам лишь не жить впроголодь, но замахнуться на серьезные покупки или делать накопления при этом практически невозможно. Как пишет РБК, исследования проводил Росстат в сентябре прошлого года. В опросе принимали участие 60 тысяч домохозяйств по всей стране, а понятие «необходимый минимум» определялось субъективно – для каждого по-своему.

Почти 80 процентов семей отметили, что так или иначе испытывают трудности с тем, чтобы приобрести нужные товары и уложиться в бюджет. Треть не может справиться с неожиданными тратами, столько же не могут приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви. Пятая часть опрошенных лишена возможности питаться фруктами в любое время года, половина – не может провести одну неделю отпуска в году вне дома.

На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат начал публиковать отчеты о денежных расходах соотечественников не раз в месяц, а раз в квартал.