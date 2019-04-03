В Кремле негативно отреагировали на планы НАТО ввести ряд мер по «сдерживанию» России в Черном море

«Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле вообще не понимают, что в НАТО имеют ввиду, рассуждая о неприемлемом поведении России в регионе. По его словам, «в соответствии с международным правом, …позиция России [в этом вопросе] весьма последовательна». Представитель Кремля напомнил также, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был зафиксирован еще конвенцией Монтре.

Говоря о возможности прохода кораблей НАТО в Азовское море, Песков отметил, что сначала необходимо дождаться соответствующего запроса, тогда и будет приниматься решение по конкретному случаю. При этом он подчеркнул, что речь идет о закрытом водоеме.

Ранее Организация Североатлантического договора выступила с инициативой принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в черноморском регионе.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начнется сегодня в Вашингтоне.