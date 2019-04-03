Псковский областной суд отказался признать незаконным обыск у журналиста Эха Москвы во Пскове Светланы Прокопьевой по делу об оправдании терроризма, — сообщает корреспондент МБХ-Медиа.

Защита Прокопьевой заявила, что при обыске были нарушены ее права и права других людей. С этим не согласился прокурор. Который считает, что решение суда об обыске законно и мотивировано.

Дело против Прокопьевой было возбуждено из-за авторской программы, в которой журналист предположила, что теракт в Архангельске мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима