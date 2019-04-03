В Кремле не понимают, откуда у Росстата информация о нехватке денег на обувь у россиян

«Честно говоря, хотелось бы разъяснений», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным Росстата, большинство российских семей сталкиваются с проблемами при покупке самого необходимого. В частности, 35% не имеют средств, чтобы купить каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон. Более половины, 53%, не могут справиться с незапланированными тратами – такими, как срочные медицинские услуги и ремонт жилья.

В исследовании Росстата участвовало 60 тысяч домохозяйств, — сообщает РБК.