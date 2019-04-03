Надгробие президента Владимира Путина появилось сегодня напротив Исаакиевского собора

Активисты движения Агит Россия поставили баннер с изображением надгробия Владимира Путина в сквере напротив Исаакиевского собора. На импровизированном стенде помещена фотография президента на черном фоне. Там написано Путин В.В. 1952-2019. и снизу приписка предал народ России. Фотографии этой инсталляции появились в твиттере Агит России. Там же авторы акции объяснили, что «цитирую. За принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление Путин умер для граждан России. Тех кто устанавливал это надгробие пока не задержали. Ранее подобные фотографии распространяли в вконтакте, но администраторы соцсети стали их удалять без объяснения причин.

Аналогичное надгробие Путину 2 недели назад активисты устанавливали и в москве.