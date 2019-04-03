Работники завода «Форд» во Всеволожске угрожают начать акции протеста,

Всеволжский профсоюз Ford («Форд») будет протестовать в случае, если работодатель откажется выплатить полную компенсацию в размере двух годовых окладов уволенным сотрудникам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель первичной профсоюзной организации завода «Форд» Михаил Сергеев. «Если предложения работодателя будут близки по параметрам к нашему требованию двух годовых окладов, то тогда это вопрос переговоров, если они будут очень низкими по сравнению с нашими ожиданиями, то мы прекращаем переговоры на местном уровне и будем выносить это на уровень европейского руководства. Естественно, будем проводить какие-то массовые мероприятия, как внутри завода, так и вне», — сказал он. Встреча представителей профсоюза с местной администрацией завода назначена на понедельник. 27 марта компания «Форд» объявила о закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске, где выпускались легковые автомобили. В своем сообщении компания «Форд» ранее отметила, что намерена потратить на выплаты сотрудникам и поставщикам подлежащих закрытию заводов в России около $200 млн.