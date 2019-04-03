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12:03, 03 апреля 2019

Срок вступления в силу закона о хостелах перенесен на 1 октября

Об этом договорилась Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации.
Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах Госдума приняла в начале марта. Он должен был вступить в силу сразу, но его отклонил Совет Федерации. Т.е. саму концепцию сенаторы поддержали, но сочли, что срок перехода на новые правила недостаточен, кроме того они указали на отсутствие компенсации выпадающих доходов регионов. Поэтому Совфед предложил Госдуме совместно доработать документ, при этом настаивая на переносе начала его действия на 1 января будущего года. Как пояснила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, это необходимо, чтобы «дать возможность цивилизованно закрыть бизнес». Депутаты со своей стороны готовы были согласиться на отсрочку лишь до 1 июля. Уже дважды заседания согласительной комиссии заканчивались безрезультатно. После этого парламентарии провели консультации с туристическими регионами. Там, в частности, в Крыму, просили дать возможность провести предстоящий летний сезон, на который хостелы уже в значительной мере выкуплены.

Теперь по законопроекту в данной редакции должна проголосовать Госдума. Как ожидается, это произойдет завтра. После чего документ поступит в Совет Федерации. Его ближайшее заседание намечено на 10 апреля.



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