Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосованию в сентябре, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Вчера депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о корректировке муниципального фильтра до максимального уровня в 5 процентов. Сейчас Федеральный закон позволяет регионам устанавливать планку в 10 процентов.

Оппозиция считает, что с помощью муниципального фильтра «Единая Россия» отсеивает конкурентов на выборах.