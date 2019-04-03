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12:02, 03 апреля 2019

Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосованию в сентябре, — Элла Памфилова

Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосованию в сентябре, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Вчера депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о корректировке муниципального фильтра до максимального уровня в 5 процентов. Сейчас Федеральный закон позволяет регионам устанавливать планку в 10 процентов.
Оппозиция считает, что с помощью муниципального фильтра «Единая Россия» отсеивает конкурентов на выборах.



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