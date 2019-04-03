В Ингушетии задержали шестерых активистов, участвовавших в акциях протеста в Магасе

В числе задержанных ингушскими силовиками – экс-министр внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров, один из старейшин республики Ахмед Барахоев и ряд представителей общественных организаций. Об этом в своем фейсбуке сообщила журналистка Изабелла Евлоева. Какая статья им вменяется, пока что неизвестно. При этом сотрудники правоохранительных органов в ходе задержания активистов оцепляла некоторые улицы и дома. По данным Евлоевой, их повезли на допрос. В понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия к полицейским в ходе митинга в Магасе. Он прошел в конце марта и, как говорят в ингушском МВД, из санкционированной акции превратился в несанкционированную. Митингующие сначала протестовали против принятия республиканского закона о референдуме, из которого власти хотят исключить вопрос об изменении границ Ингушетии. Затем же активисты начали требовать отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова. Митинг ознаменовался столкновениями между демонстрантами и силовиками.

Ранее Евкуров призвал привлечь организаторов и участников митинга в Магасе к ответственности из-за беспорядков.