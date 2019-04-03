Лидера оппозиции Венесуэлы лишили депутатской неприкосновенности

Такое решение приняло Национальное учредительное собрание страны, состоящее из сторонников президента Николаса Мадуро.

Рекомендацию лишить Гуайдо неприкосновенности накануне принял Верховный суд Венесуэлы. Среди прочего он указал на нарушение спикером парламента запрета на выезд за границу, передает «Интерфакс». Национальное учредительное собрание эту позицию поддержало, а его председатель Диосдадо Кабелло подчеркнул, что решение позволит начать уголовное преследование Гуайдо.

Адвокат оппозиционера Хосе Винсенте Аро заявил, что лишение депутатской неприкосновенности противоречит законам Венесуэлы, поскольку решение должен был утвердить парламент. Сам Гуайдо признался, что лишение неприкосновенности его не пугает. При этом политик не исключил, что спецслужбы могут арестовать или похитить его, и назвал происходящее в стране «инквизицией». По словам Гуайдо, он не намерен прекращать борьбу против режима Николаса Мадуро.

В отношении Гуайдо ведется расследование о причастности к беспорядкам в Венесуэле. Ранее лидер оппозиции назначил на 6 апреля новые акции протеста, направленные на свержение Мадуро.