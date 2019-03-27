Адвокатская палата считает президентский законопроект о судебной экспертизе в СК неэффективным. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

«Нам представляется, что экспертиза должна быть неведомственной. При министерстве юстиции, например, есть хорошо зарекомендовавший себя федеральной центр судебной экспертизы – нужно развивать это направление. А то, что в рамках Cледственного комитета появится собственная экспертиза — это не улучшит ситуацию с состязательностью правосудия», — сказал он.

Федеральная палата адвокатов РФ направила официальное письмо в администрацию президента и Госдуму с критикой предложенного Владимиром Путиным законопроекта о расширении полномочий Следственного комитета. В законопроекте президентом предлагалось наделить СК официальным правом проводить судебные экспертизы.