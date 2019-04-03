За океаном подходит к концу регулярный Чемпионат Национальной Хоккейной Лиги

Лучший бомбардир турнира Никита Кучеров не сумел сегодня пополнить свой лицевой счет.

Александр Могильный –уже более четверти века удерживает рекорд по набранным очкам по системе гол+пас в регулярном Чемпионате среди российских хоккеистов. В сезоне 92-93 годов он сумел набрать 127 баллов.

В активе Кучерова на сегодня 125 очков и он уверенно лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. Но до рекорда Могильного дотянутся пока не может. Минувшей ночью «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла на выезде Монреалю 2-4, а Никита не смог отметится результативными действиями.

До завершения регулярки Тампе осталось провести 2 матча. Причем, оба на выезде против соседей по восточной конференции Бостона и Торонто.

Учитывая среднюю результативность Кучерова в сезоне, повторить и даже превзойти достижение Могильного Никите вполне по силам.