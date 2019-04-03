В Москве совершено нападение на Василия Уткина – блогера и спортивного журналиста

Неизвестный брызнул ему в лицо едкой жидкостью. Уткин считает, что это была «Черёмуха».

Уткин связывает нападение со своими публикациями об аферах с трансферами футбольных игроков. Об этом он рассказал в эфире Эха.

Уткин добавил, что примет меры для обеспечения собственной безопасности, но по факту нападения подавать заявления в полицию не будет. Блогер Василий Уткин не будет писать заявление в полицию после ночного нападения. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мне звонили из полиции, сказали, что проводят проверку, но я не собираюсь писать заявление. Это бессмысленно, потому что отнимет у меня кучу времени, а нападавший получит мелкое хулиганство. Я считаю, что есть более действенные меры, чем обращение в полицию», — сказал он. В Москве совершено нападение на известного спортивного журналиста Василия Уткина. Неизвестный брызнул ему в лицо газовым баллончиком, когда журналист возвращался после тренировки вчера вечером. В.Уткин считает, что это была «Черёмуха» – боевое отравляющее вещество, которое относится к группе слезоточивых. По мнению В.Уткина, нападение связано с его профессиональной деятельностью. Он напомнил, что рассказывал в «Футбольном клубе» об аферах с трансферами игроков, к которым может причастно агентство Алана Агузарова и главный тренер сборной Станислав Черчесов.