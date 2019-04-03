Минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс руб., чтобы иметь возможность купить самое необходимое

Минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тысяч рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое, сообщает Росстат. В исследовании приняло участие 60 тысяч домохозяйств, передаёт РБК. При этом подавляющее большинство семей сталкиваются с проблемами. 35 процентов не имеют средств, чтобы купить каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон. Более половины – 53 процента не могут справиться с незапланированными тратами. Такие как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.