Смертность в 2018г выросла почти в каждом третьем регионе РФ — Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в России за 2018 год увеличилась в трети всех
субъектов РФ. «Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32
регионах страны смертность выросла», — сказала Т.Голикова на «парламентском часе» в Госдуме в среду.
По ее словам, в регионах «есть ресурс для снижения смертности».