Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в России за 2018 год увеличилась в трети всех

субъектов РФ. «Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32

регионах страны смертность выросла», — сказала Т.Голикова на «парламентском часе» в Госдуме в среду.

По ее словам, в регионах «есть ресурс для снижения смертности».