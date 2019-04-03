Эстонские политики критикуют решение президента Эстонии нанести визит в Москву

«Открытие отремонтированного посольства недостаточная причина для поездки в страну, в которую тебя не приглашали, с которой у нас нет добрососедских отношений», — заявила бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.

Ранее сообщалось, что эстонская сторона направила в МИД России ноту с просьбой о встрече президента Эстонии с президентом Путиным. Визит Керсти Кальюлайд в Москву запланирован на 18 апреля, сообщает Интерфакс.