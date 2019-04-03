Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 могли стать ошибочные сигналы датчика угла атаки

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре прошлого года могли стать ошибочные сигналы датчика угла атаки. Это следует из предварительного доклада следователей.

Неисправность датчика индонезийского «Боинга» вызывала неоднократное проваливание носа самолета вниз, сообщает агентство Bloomerg со ссылкой на доклад. Там отмечается, что пилоты неоднократно боролись с этим до тех пор, пока лайнер не упал в воду у побережья острова Ява. Как указывается в документе, летчики перед катастрофой сообщали о проблемах с приборами, отображающими скорость и высоту. Сам датчик угла атаки при этом, по данным следователей, находился на ремонте незадолго до трагедии. Согласно докладу, он был установлен на Boeing 737 MAX за день до крушения. При схожих обстоятельствах в марте этого года в Эфиопии разбился другой самолет такого же типа. Жертвами обеих катастроф стали 346 человек, они послужили причиной приостановки полетов Boeing 737 MAX по всему миру. По оценкам агентства Bloomberg, производителю самолетов придется, возможно, выплатить около миллиарда долларов для урегулирования судебных исков.

Тем временем правительство разрешило лоукостеру «Победа» не закупать российские самолеты МС-21 вместо лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом со ссылкой на источники сообщает интернет-издание РБК. «Победа» планирует закупить 50 таких «Боингов».