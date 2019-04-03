Лионель Месси остается самым высокооплачиваемым футболистом планеты

Аргентинец зарабатывает 130 млн Евро в год.

Доходы ведущих футболистов мира складываются из собственно зарплаты, всевозможных бонусов, а также средств, полученных от рекламных и спонсорских контрактов. По последнему показателю безоговорочный лидер – Криштиану Роналду. Доходы португальца от рекламы почти сопоставимы с его окладом в Ювентусе. Зато зарплата форварда в клубе — почти на 30 млн евро меньше, чем у Месси в Барселоне. Уверенно лидирует аргентинский форвард и по суммарному доходу. За год Месси зарабатывает 130 млн евро без вычета налогов.

Замечу, что по сравнению с аналогичным исследованием прошлого года доходы ведущих футболистов планеты выросли, пусть и незначительно.

Добавим, что вратарей в первой двадцатке футбольных толстосумов нет. А самый преуспевающий в финансовом плане защитник – Жерар Пике из Барселоны – занимает в рейтинге почетное 11-е место