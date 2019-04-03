Федеральная палата адвокатов раскритиковала предложение президента расширить полномочия Следственного комитета

Официальное письмо направлено в президентскую администрацию и Госдуму. В президентском законопроекте предлагается наделить СК официальным правом создавать свои судебно-эспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении 18 апреля. Адвокаты считают, что законопроект фактически противоречит российскому законодательству. Как заявил «Коммерсанту» председатель Палаты Юрий Пилипенко, состязательность российского правосудия может окончательно рухнуть под натиском Следственного комитета.