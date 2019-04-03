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10:03, 03 апреля 2019

НАТО намерено усилить военное присутствие в Черное море

Для этого готовится пакет мер, которые позволят отправить в регион корабли альянса.
Так называемый черноморский пакет мер готовится для принятия на саммите глав МИД стран НАТО. Некоторые детали документа раскрыла постпред США при альянсе Бейли Хатчинсон, передает РБК. По ее словам, он будет включать в себя наблюдение с воздуха, а также отправку в Черное море большего количества кораблей НАТО. Цель этих мер – обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.
Представитель США также заявила, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе. Задержание трех кораблей Украины вместе с экипажем Хатчинсон назвала «абсолютно неприемлемым» и добавила, что «агрессивное поведение» Москвы будет обсуждаться на саммите НАТО. Речь пойдет не только об инциденте в Керченском проливе, но и аннексии Крыма, оккупации Грузии, отравлении в Солсбери, а также нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Двухдневный саммит министров иностранных дел НАТО начнется в Вашингтоне сегодня.



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