Правительство и нефтяные компании не смоги подписать соглашение о ценах на топливо

Этот вопрос потребует вмешательства премьер-министра.

Продлить договор с нефтяниками, заключенный еще прошлой осенью, правительству не удалось. Как пишут «Ведомости», Минэнерго и антимонопольная служба так и не представили компаниям новые проекты соглашения ни на этой, ни на прошлой неделе. При этом собеседники газеты подчеркнули, что несмотря на загвоздку, цены на топливо расти не будут. Один из чиновников описал это словом «магия».

Документа до сих пор нет, потому что к консенсусу не может придти сам кабмин. Совещание у вице-премьера Дмитрия Козака результатов не принесло. Завтра вопрос будет решаться у Дмитрия Медведева. Правительству предстоит обсудить количество топлива, необходимого для внутреннего рынка и источник средств для компенсации нефтяникам. Ранее предлагалось взять деньги – почти 200 миллиардов рублей — из фонда национального благосостояния. Однако далеко не все поддерживают эту инициативу. Правила использования средств ФНБ определены законом и не предполагают, что ими будут «латать дыры» в бюджете

Источники «Ведомостей» утверждают, что принципиальное согласие всех нефтяников подписать новое соглашение уже есть.