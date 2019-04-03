Правительство не продлило соглашения с нефтяниками по замораживанию цен на бензин и дизельное топливо
Это сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Срок действия предыдущего соглашения истёк 1 апреля.
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Это сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Срок действия предыдущего соглашения истёк 1 апреля.
Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…