ФСБ возбудило уголовное дело в отношении главы Евпатории Андрея Филонова
Он подозревается в превышении полномочий. По месту жительства подозреваемого, а также в администрации Евпатории проходят обыски, сообщает ТАСС.
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Он подозревается в превышении полномочий. По месту жительства подозреваемого, а также в администрации Евпатории проходят обыски, сообщает ТАСС.
Что хотела сказать Россия посылая посылая самолёты военного ведомства в Венесуэлу? Без сомнений – продемонстрировать серьёзность намерений сохранить президента Николаса Мадуро у власти. Типичное «своих не сдаём», и не важно сколько государств по известным причинам отказались признавать Мадуро легитимным президентом…