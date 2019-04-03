В Подмосковье открывается завод по сборке автомобилей «Мерседес-бенц»

На церемонии открытия ожидается президент Путин.

В то время как компания Ford решила свернуть производство и продажи в России, концерн Daimler открывает завод в Подмосковье. Он будет выпускать легковые автомобили премиум-класса Mercedes-Benz.

В торжественной церемонии открытия ожидается участие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министра экономики Германии

Петера Альтмайера.

Закладка первого камня завода состоялась в июне 2017 года в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района. Это территория бывшего военного городка. Строительство шло по специальной программе, заключенной между немецким автопроизводителем и российским правительством. Совокупный объем инвестиций в проект составляет 15 миллиардов рублей. Изначально предприятие рассчитано примерно на тысячу рабочих мест, однако в связи с возможным увеличением объемов производства, число сотрудников может возрасти. На заводе будет запущено производство полного цикла. Первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет седан Е-класса. Затем постепенно будет налажен выпуск полноразмерных внедорожников.

Отметим, что локализация производства автомобилей Mercedes в России позволит участвовать немецкой компании в программах госзакупок для российских чиновников.