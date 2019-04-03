Суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию россиянину Роману Селезневу, осужденному в США за кибермошенничество

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева отбывает в Штатах наказание в 27 лет лишения свободы.

Суд отклонил все восемь пунктов апелляции, один из которых был связан с обстоятельствами задержания Селезнева. Он, наряду с МИДом, утверждал, что его похитили. Адвокат россиянина Игорь Литвак в интервью агентству ТАСС сказал, что теперь возможны два варианта. Либо сын депутата Госдумы будет рассчитывать на помилование со стороны президента США, либо обращаться в Верховный суд Штатов. По словам юриста, на принятие решения потребуется пара недель. Сейчас Роман Селезнев, два года назад приговоренный к 27 годам заключения, находится в общем отделении тюрьмы «Батнер» в штате Северная Каролина. Условия его нахождения там нелегкие, утверждает адвокат. По его словам, которые приводит газета «Известия», россиянина вынуждают в дневное время каждые два часа, под угрозой санкций, отмечаться у охранникам, а также ограничивают в общении с близкими.

Романа Селезнева арестовали по требованию властей США на Мальдивских островах пять лет назад. По версии следствия, сын депутата Госдумы нанес урон более 37 тысячам финансовых учреждений на сумму в 170 млн долларов. Сам Селезнев полностью признал свою вину.