В Москве начинается судебный процесс над футболистами Кокориным и Мамаевым

Их обвиняют в хулиганстве и побоях.

Пресненский суд проведет предварительные слушания, которые традиционно проходят в закрытом режиме. Обоих фигурантов доставят на заседание из изолятора «Матросская тишина», но возвращаться за решетку им, возможно, не придется. На это в частности надеется адвокат Кокорина Андрей Ромашев. Его подзащитного и остальных фигурантов могут отпустить под подписку о невыезде, под залог или под домашний арест.

Футболисты, брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий арестованы в октябре прошлого года. Они стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Фигуранты избили водителя ведущей Первого канала, позже переместились в кафе, где напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Футболисты признали свою вину частично.

Если вина Кокорина и Мамаева будет доказан в суде, им грозит тюремное заключение