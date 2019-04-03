Суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию россиянина Романа Селезнёва, осуждённого в СЩА за кибер мошенничество

Теперь остаются два пути – рассчитывать на помилование президента США или обращаться в Верховный суд, рассказал ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак.

В апреле 2017 года суд Сиэтла приговорил Романа Селезнёва – сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнёва к 27 годам заключения. По мнению американских властей, Селезнёв возглавлял группировку хакеров, которая похитила более миллиарда долларов.