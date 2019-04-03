В Москве совершено нападение на известного спортивного комментатора Василия Уткина

Неизвестный брызнул ему в лицо едкой жидкостью. Уткин считает, что это была «Черёмуха» – боевое отравляющее вещество, которое относится к группе слезоточивых. «Меня припугнули. Нет сомнений, кто», — сказал Уткин Эху. Он напомнил, что рассказывал в «Футбольном клуб» об аферах с трансферами игроков, к которым может причастно агентство Алана Агузарова и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Это не первое нападение на Уткина. В 2001 году неизвестный дважды ударил его заточкой в спину. Журналист был госпитализирован.