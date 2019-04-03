Еще две женщины обвинили Джозефа Байдена в неподобающем поведении

59-летняя писательница утверждает, что бывший вице-президент США положил руку на ее спину. Вторая женщина, которой 22 года, заявила, что политик ранее дотронулся до ее бедра, пишет «Нью-Йорк таймс». Общее число жалоб выросло до четырех. На днях одна женщина сказала, что Байден поцеловал ее в затылок, а другая сообщила, что он притянул ее за шею, чтобы потереться носами. Женщины говорят, что все эти эпизоды были от 5 до 10 лет назад. 76-летний Байден заявил, что никогда не вел себя неуместно. По данным СМИ, он намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.