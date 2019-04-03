Федеральная палата адвокатов выступила против расширения полномочий Следственного комитета в сфере экспертиз

Соответствующий законопроект в середине марта был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным

В адвокатском сообществе считают, что если СК дадут право создавать судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы, это приведет к нивелированию понятия «независимой экспертизы». Об этом говорится в письме Федеральной палаты адвокатов, направленном в Госдуму и в администрацию президента, пишет газета «Коммерсантъ». Адвокаты выразили мнение, что создание экспертных подразделений внутри Следственного комитета приведет к зависимости экспертов «де-юре» от руководителя подразделения СК, а «де-факто» — от следователя. Это, как отмечается в письме, противоречит законодательству. Председатель палаты Юрий Пилипенко и вовсе выразил мнение, что в случае расширения полномочий ведомства состязательность российского правосудия «может окончательно рухнуть».

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что СК сможет проводить для суда более десятка видов экспертиз, в том числе медико-криминалистическую. Документ будет рассмотрен в парламенте в середине апреля.