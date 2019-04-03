НАТО намерено отправить корабли в Чёрное море для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон. По её словам, крайне важно обеспечить безопасность Румынии, Болгарии, Украины и Грузии в Чёрном море. Это касается как судов, так и побережья.

В Госдепартаменте ранее заявили, что российская угроза будет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Она пройдёт в Вашингтоне 3 – 4 апреля, сообщает Интерфакс.