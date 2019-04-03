В столице Эстонии начинаются учения НАТО

До конца недели солдаты будут отрабатывать навыки ведения уличных боев.

В тренировках примут участие военнослужащие Сил обороны Эстонии и расквартированная в городке Тапа бельгийская рота межнационального батальона. Всего порядка 200 человек. Им предстоит провести 35 вооруженных столкновений на городских улицах, сообщили в Минобороны республики. Там отметили, что учения будут проходить не в самом городе, а на территории бывшей тюрьмы Таллина, которая находится неподалеку от Центральной больницы и популярной среди туристов многоэтажной гостиницы «Олимпия». Во время маневров будет задействовано ручное огнестрельное оружие, дымовые шашки и взрывпакеты. Подчеркивается, что все боеприпасы будут исключительно холостыми. Из-за сильного шума учебные бои разрешено проводить с 8 до 22 часов. Командование Сил обороны заранее попросило окружающих отнестись с пониманием к происходящему.

Как передает Sputnik Эстония, прежняя тренировка военных в комплексе бывшей тюрьмы вызвала неоднозначную реакцию горожан. Некоторые восприняли ее как подготовку к «усмирению» мирных граждан и различного рода массовых акций.