Одной из версий отравления курсантов-суворовцев названо умышленное заражение

Об инциденте стало известно в феврале: паразитов выявили у 54 курсантов.

Следствие назвало три версии отравления курсантов-суворовцев ленточными червями. Согласно первой, речь может идти о поставках в училище продуктов с личинками эхинококка. Вторая связана с недостаточной термической обработкой мяса и нарушением санитарных норм. Наконец, третья версия – это умышленное заражение пищи во время ее приготовления в столовой. Предварительные выводы следствия приведены в ответе главной военной прокуратуры на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного. Документ был опубликован на странице парламентария во «ВКонтакте».

Число заболевших курсантов уже превысило 50 человек, и оно еще может вырасти. Врачи пришли к выводу, что это случилось между маем и июлем 2017 года, но известно об этом стало лишь недавно. Из-за паразитов некоторым курсантам пришлось прибегнуть к хирургическим операциям.

В связи с отравлением курсантов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.