Бывший губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд дать отсрочку на 5 лет для выплаты штрафа. Речь идет о сумме в 48 миллионов рублей, сказал «Эху» адвокат политика Андрей Грохотов. По его словам, сейчас нет возможности уплатить штраф.

Защитник напомнил, что было арестовано имущество Никиты Белых на сумму около 4 миллионов рублей. Экс-глава Кировской области был приговорен к 8 годам колонии по обвинению в получении взятки. Своей вины Никита Белых не признает.