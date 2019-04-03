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06:03, 03 апреля 2019

В Петербурге суд рассмотрит апелляцию украинки Ирины Воронцовой, которую российские власти намерены депортировать

На территории Украины женщине грозит тюремный срок.

Смольнинский районный суд рассмотрит жалобу гражданки Украины Ирины Воронцовой. Женщина пытается опротестовать решение, согласно которому ее должны депортировать на родину. Воронцовой отказали во временном убежище в России: причиной послужило то, что она нарушила административный кодекс, участвуя в одной из акций незарегистрированной партии «Другая Россия». Между тем, на территории Украины у женщины могут возникнуть проблемы с законом – вплоть до реального тюремного срока. Дело в том, что Воронцова собирала гуманитарную помощь для самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также участвовала в акциях в их поддержку. По решению Санкт-Петербургского городского суда женщина должна покинуть территорию России до завтрашнего дня. В ходе апелляции защита Воронцовой намерена настаивать на том, что она не может уехать из страны, пока продолжается судебное разбирательство.

Уроженка Житомира Ирина Воронцова участвовала в пророссийских акциях ещё с середины 2000-х годов. Ее муж воевал на стороне непризнанной Донецкой народной республики.



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