На Василия Уткина совершено нападение

Неизвестный молодой человек распылил журналисту в лицо газовый баллончик и снимал это на телефон. Известный спортивный обозреватель и ведущий «Эха» рассказал нашей радиостанции, что это произошло накануне вечером, после тренировки его футбольной команды «Эгриси». По словам Уткина, это был слезоточивый газ, у него кружилась голова. Он не стал обращаться к врачам и поехал домой. Уткин выразил уверенность, что нападение связано с выпусками его программы «Футбольный клуб» на канале в Youtube. Журналист напомнил, что последние три недели он рассказывал об аферах с трансферами футбольных игроков, за которыми, по его мнению, стоит главный тренер футбольной сборной Станислав Черчесов.