«Тойота» откроет бесплатный доступ к своим патентам в области машин с гибридными двигателями

Об этом пишет японская газета «Никкей». У корпорации в этой сфере 20 тысяч патентов. Сколько именно будут открыты, пока неизвестно. Издание поясняет, что «Тойота» пошла на такой шаг из-за конкуренции с электромобилями. В японском концерне полагают, что если их разработками воспользуются другие компании, в частности, в Китае, то это повысит популярность авто с гибридными двигателями и снизит стоимость запчастей.