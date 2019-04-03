Директор Эрмитажа призвал изменить закон о передаче имущества церкви

Михаил Пиотровский отметил, что он стал причиной ряда конфликтов. По его словам, ранее в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве была разработана программа, согласно которой имущество передается церкви при условии сохранения Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Однако закон требует передать РПЦ все имущество, в том числе музей. Как передает ТАСС, Михаил Пиотровский выступил за совместное использование храмов религиозными организациями и музеями.