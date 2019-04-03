Французский океанограф Жан-Мишель Кусто и его коллеги вылетают в Россию для спасения белух и косаток

Специалисты получили российские визы. Это сообщил ТАСС глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Ожидается, что завтра Кусто встретится с представителями Минприроды России, а затем отправится во Владивосток и посетит бухту Среднюю, где находятся 10 косаток и почти 90 белух. Их выловили для продажи в Китай. Животные нуждаются в реабилитации. Зоозащитники назвали бухту «китовой тюрьмой».