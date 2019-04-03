Семья, которую травили в деревне из-за письма к Путину, переехала в другой район Псковской области

Там есть новое место работы для Елены Перчиковой и школа для ее дочери, рассказала «Интерфаксу» уполномоченный по защите прав ребенка в Псковской области Наталья Соколова. В декабре 12-летняя девочка написала Владимиру Путину о том, как им с мамой тяжело живется, и попросила мини-трактор. Президент не помог, но после публикации в СМИ семье стали поступать пожертвования, которые стали причиной зависти односельчан. Маме ребенка пришлось уволиться из больницы. Как сообщило издание «Медуза», были угрозы убить девочку.