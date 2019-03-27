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Эксклюзив Эха 05:04, 03 апреля 2019

Василий Уткин уверен, что нападение на него связано с его журналистской деятельностью

Известный спортивный обозреватель и ведущий «Эха» ранее сообщил о махинациях с покупками футболистов. По мнению Уткина, за ними может стоять Алан Агузаров, юрист главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова. Журналист рассказал «Эху», что накануне вечером неизвестный молодой человек, который ждал его у машины, брызнул в лицо слезоточивым газом. По словам Уткина, он находится дома, с ним все в порядке.



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